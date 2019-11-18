Отец Хабиба опроверг слухи о скором завершении карьеры сына

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что сын ещё как минимум два года проведёт в статусе действующего бойца. Ранее Хабиб не исключил, что после боя с Тони Фергюсоном, который считается наиболее вероятным следующим его соперником, может завершить карьеру.

«Ещё два года мы в боях», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Предполагается, что Хабиб выйдет в октагон с Фергюсоном в марте-апреле 2020 года, хотя официального объявления о поединке ещё не было.

Последний поединок Нурмагомедов провёл в сентябре, когда победил Дастина Порье и защитил чемпионство UFC в лёгком весе.

31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед. В UFC на счету Хабиба 12 побед в 12 поединках.

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