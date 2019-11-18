Тренер Харитонова объяснил, почему Сергей порвал связку уже в первом раунде

Руслан Кривуша, тренер российского бойца MMA Сергея Харитонова, которого нокаутировали на турнире Bellator в Израиле, рассказал, почему его подопечный не смог избежать травмы в поединке. Харитонов, проигравший Линтону Васселлу нокаутом во втором раунде, после боя сообщил, что уже в первом раунде порвал связку.

«Сергей был в хорошей форме, но в какой-то момент, когда хотел подняться у сетки, неудобно поставил ногу на скользком покрытии. В итоге он получил разрыв задней крестообразной и внутренней боковой связок.

Он делал вид, что ничего не произошло, и продолжал бой. Если бы он в перерыве признался, то я бы, скорее всего, снял его с поединка.

Сейчас многое зависит от восстановления. Врачи говорят, что восстановление займёт минимум полгода, а максимум — год», — цитирует Кривушу «Р-Спорт».

Харитонова нокаутировали на турнире Bellator в Израиле