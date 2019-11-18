Емельяненко показал, как готовится к бою с Кокляевым. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» видео, на котором показано, как он готовится к поединку со стронгменом Михаилом Кокляевым. Емельяненко посетил тренажёрный зал и побоксировал с воображаемым соперником.
«Подготовка к избиению Кокляева!» — подписал видеозапись Емельяненко.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.
Бой Емельяненко и Кокляева состоится на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября. Спортсмены сразятся по правилам бокса.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.
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