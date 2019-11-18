Порье оценил шансы Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, посчитал Хабиба Нурмагомедова фаворитом возможного боя с Тони Фергюсоном. Фергюсон считается наиболее вероятным следующим соперником Нурмагомедова, хотя соглашение на проведение поединка ещё не подписано.

Один из болельщиков спросил Порье, сколько раз, по его мнению, Нурмагомедов победил бы Фергюсона, если бы им довелось провести 10 боёв.

«Восемь», — написал боец в своём «твиттере».

Также Порье спросили, у кого больше шансов на победу над Хабибом: у Фергюсона или у Джастина Гэтжи.

«У Джастина», — ответил он.

Порье проиграл Нурмагомедову в титульном поединке на турнире UFC в Абу-Даби в сентябре, после того как российский боец провёл удушающий приём в третьем раунде.

На счету Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе, 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.