Ф. Емельяненко объявил о начале подготовки к следующему бою

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко рассказал, что начнёт основную подготовку к поединку с американцем Куинтоном Джексоном 24 ноября. Емельяненко и Джексон проведут бой в Японии 29 декабря.
«Приедет мой голландский тренер и ещё один специалист — серб. В воскресенье мы начнём основную подготовку, в том числе спарринги», — приводит слова Емельяненко ТАСС.
Последний поединок 43-летний Емельяненко провёл в январе 2019 года, когда уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. Всего на его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.
На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 51 бой в MMA: 38 побед и 13 поражений.
Ранее стало известно, сколько стоят билеты на бой Емельяненко и Джексона.
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