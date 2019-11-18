Гаджиев: планирую объяснить Исмаилову, что 7,5 млн рублей — это большие деньги

Президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал слова Магомеда Исмаилова о том, что ему недостаточно получить 7,5 млн рублей гонорара за поединок с Владимиром Минеевым.



«Эту неделю планирую потратить на то, чтобы объяснить Маге Исмаилову, что 7,5 млн. рублей это большие деньги. Согласны со мной?», — написал Гаджиев в своём инстаграм-аккаунте.



Ранее сообщалось, что Гаджиев предложил 7,5 млн рублей Магомеду Исмаилову за бой с Владимиром Минеевым. Исмаилов намекнул, что хочет большего.



Посмотреть фото можно в инстаграм-аккаунте президента Fight Nights Global Камила Гаджиева.

Первый поединок между Исмаиловым и Минеевым прошёл в октябре прошлого года и завершился раздельным судейским решением.