Гаджиев: планирую объяснить Исмаилову, что 7,5 млн рублей — это большие деньги
Президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал слова Магомеда Исмаилова о том, что ему недостаточно получить 7,5 млн рублей гонорара за поединок с Владимиром Минеевым.
«Эту неделю планирую потратить на то, чтобы объяснить Маге Исмаилову, что 7,5 млн. рублей это большие деньги. Согласны со мной?», — написал Гаджиев в своём инстаграм-аккаунте.
Ранее сообщалось, что Гаджиев предложил 7,5 млн рублей Магомеду Исмаилову за бой с Владимиром Минеевым. Исмаилов намекнул, что хочет большего.
Посмотреть фото можно в инстаграм-аккаунте президента Fight Nights Global Камила Гаджиева.
Первый поединок между Исмаиловым и Минеевым прошёл в октябре прошлого года и завершился раздельным судейским решением.
Исмаилову показалось «копейками» предложение 7,5 млн за реванш с Минеевым
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