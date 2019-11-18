Бывший чемпион Bellator и ONE Аскрен объявил о завершении карьеры

Американский боец UFC Бен Аскрен объявил о завершении карьеры. Об этом спортсмен сказал на шоу журналиста Ариэля Хельвани.



«Ухожу из смешанных единоборств и из спорта», — сообщил Бен Аскрен в интервью Ариэлю Хельвани.



По словам Аскрена, ему требуется замена тазобедренного сустава, что и стало одной из главных причин принятия такого решения.



Бен Аскрен дебютировал в UFC 2 марта 2019 года, перейдя в промоушен из азиатской организации ONE в обмен на бывшего чемпиона UFC Деметриуса Джонсона. В дебютном поединке в UFC Аскрен одержал победу над Робби Лоулером, однако после этого потерпел два поражения: от Хорхе Масвидаля — нокаутом и от Демиана Майи — приёмом. Аскрен в разные годы являлся чемпионом Bellator и ONE FC.