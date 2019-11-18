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Бывший чемпион Bellator и ONE Аскрен объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Bellator и ONE Аскрен объявил о завершении карьеры
Бокс/ММА / ММА 0

Американский боец UFC Бен Аскрен объявил о завершении карьеры. Об этом спортсмен сказал на шоу журналиста Ариэля Хельвани.

«Ухожу из смешанных единоборств и из спорта», — сообщил Бен Аскрен в интервью Ариэлю Хельвани.

По словам Аскрена, ему требуется замена тазобедренного сустава, что и стало одной из главных причин принятия такого решения.

Бен Аскрен дебютировал в UFC 2 марта 2019 года, перейдя в промоушен из азиатской организации ONE в обмен на бывшего чемпиона UFC Деметриуса Джонсона. В дебютном поединке в UFC Аскрен одержал победу над Робби Лоулером, однако после этого потерпел два поражения: от Хорхе Масвидаля — нокаутом и от Демиана Майи — приёмом. Аскрен в разные годы являлся чемпионом Bellator и ONE FC.

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