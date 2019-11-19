А. Нурмагомедов: у Хабиба восемь телохранителей
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о влиянии известности на своего сына.
«Я не думаю, что испортили. Он начал ее правильно использовать, от этого есть много пользы, но и много нагрузки. Он не может просто вот с сыном выйти за руку на улицу. Он не может пойти с семьей куда-то, не может отвести дочку в детский сад. Да даже просто пойти на базар, купить яблоки. Для него это что-то сумасшедшее. У него восемь телохранителей. Это очень тяжело», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова сайт телеканала «Мир 24».
Последний на данный оммент поединок Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, победив удушающим приёмом Дастина Порье. Это была вторая успешная зашлита титула Нурмагомедовым.
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