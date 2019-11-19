Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи объявила о завершении карьеры

Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи подтвердила своё решение о завершении профессиональной карьеры. Американка планирует родить ребёнка от экс-чемпиона UFC в супертяжёлом весе Трэвиса Брауна.
«Я приняла решение о своём будущем, жизни и обо всём. Постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы привлечь внимание к женской эволюции. В будущем, я планирую родить ребёнка. Это странно, но я чувствую, что моя работа уже выполнена», — приводит слова Роузи The Sun.
В начале апреля Роузи провела последний бой в WWE. Она уступила чемпионский титул ирландке Бекки Линч.
На счету Роузи 14 боёв в UFC. Она одержала 12 побед, 3 из которых нокаутом. Она стала первой чемпионкой организации в женском лёгком весе. Роузи — первая девушка, которая была введена в Зал славы UFC.
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