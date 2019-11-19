Девушка, выходившая на бои MMA в хиджабе, скончалась на турнире в Великобритании
26-летняя британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха скончалась после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании. Соревнования Fast and Furious Fight состоялись 16 ноября в Саутгемптоне, сообщает MMAJunkie.
17 ноября Саиду госпитализировали, её состояние было крайне тяжёлым. Позже она скончалась.
Саи Алетаха
Фото: https://www.facebook.com/FFfightseries/
Организаторы турнира выразили соболезнования родным девушки. По их словам, во время поединка работали медики, которые сделали всё, чтобы оказать помощь спортсменке.
В местной полиции сообщили, что проводится расследование обстоятельств этой трагедии.
Саида жила и занималась боевыми искусствами в Англии, но родилась в Иране. Хиджаб спортсменка надевала как на тренировки, так и на поединки.
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