Девушка, выходившая на бои MMA в хиджабе, скончалась на турнире в Великобритании

26-летняя британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха скончалась после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании. Соревнования Fast and Furious Fight состоялись 16 ноября в Саутгемптоне, сообщает MMAJunkie.

17 ноября Саиду госпитализировали, её состояние было крайне тяжёлым. Позже она скончалась.

Саи Алетаха Фото: https://www.facebook.com/FFfightseries/

Организаторы турнира выразили соболезнования родным девушки. По их словам, во время поединка работали медики, которые сделали всё, чтобы оказать помощь спортсменке.

В местной полиции сообщили, что проводится расследование обстоятельств этой трагедии.

Саида жила и занималась боевыми искусствами в Англии, но родилась в Иране. Хиджаб спортсменка надевала как на тренировки, так и на поединки.