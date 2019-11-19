«Тебя принёс аист!» Кокляев зубами поднял пакет с маленьким ребёнком. Видео

Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором можно посмотреть, как он зубами поднимает пакет, в котором находится маленький ребёнок. На видео слышен смех женщины и её реплика: «Гриша, тебя принёс аист!».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» Кокляев проведёт поединок с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Спортсмены сразятся по правилам бокса.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.