«Дагестан — это Россия». Отец Хабиба — об отсутствии флага России на боях сына

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал отсутствие флага России у сына во время его боёв.

Ранее ирландский боец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, обвинил Нурмагомедова в том, что он выходит в октагон без российского флага.

«Нас объявляют: «Dagestan, Russia». Дагестан – это Россия. У нас и большая родина, и малая обозначены. Мы субъект в составе Российской Федерации. Нас объявляют каждый раз как россиян», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова сайт телеканала «Мир 24».

Хабиб Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. Наиболее вероятным следующим его соперником считается американец Тони Фергюсон.