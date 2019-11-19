Шлеменко выбрали нового соперника

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко (59-13), который 14 декабря возглавит турнир RCC 7, скорее всего, встретится с американцем Дэвидом Бранчем (22-6). Об этом сообщил исполнительный директор лиги Николай Клименко.
«Скорее всего, соперником Александра станет Дэвид Бранч. Уже прошли переговоры, и мы договорились об условиях. Сейчас занимаемся оформлением визы и подписанием контракта. Как только уладим все формальные моменты, объявим этот бой официально», — цитирует Клименко пресс-служба организации.
Напомним, изначально Шлеменко должен был драться с чемпионом PFL в среднем весе Луисом Тейлором, но американец получил травму и снялся с боя.
Бранч провёл за карьеру 28 поединков, 22 из которых выиграл. Все его бои прошли в США в различных организациях, в том числе в UFC, Bellator и WSOF. В последней он провёл 10 поединков, стал чемпионом в средней и полутяжёлой весовых категориях.
В UFC Бранч провёл девять боев, в которых одержал четыре победы, в том числе над будущим претендентом на пояс чемпиона Тиагу Сантосом.
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