Федерация бокса России санкционировала бой Емельяненко — Кокляев

Федерация бокса России санкционировала боксёрский поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева, сообщили в организации.
«Бой Емельяненко — Кокляев санкционирован Федерацией бокса России», — цитирует представителя федерации ТАСС.
Емельяненко и Кокляев проведут поединок на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября. Спортсмены сразятся по правилам бокса.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.
Ранее сообщалось, что 46-летний боец MMA Максим Новосёлов, который 14 лет провёл в местах лишения свободы, проведёт бой перед поединком Емельяненко и Кокляева.
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