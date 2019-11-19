Федерация бокса России санкционировала бой Емельяненко — Кокляев

Федерация бокса России санкционировала боксёрский поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева, сообщили в организации.

«Бой Емельяненко — Кокляев санкционирован Федерацией бокса России», — цитирует представителя федерации ТАСС.

Емельяненко и Кокляев проведут поединок на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября. Спортсмены сразятся по правилам бокса.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.

Ранее сообщалось, что 46-летний боец MMA Максим Новосёлов, который 14 лет провёл в местах лишения свободы, проведёт бой перед поединком Емельяненко и Кокляева.

Отсидевший боец Новосёлов подерётся перед боем Емельяненко — Кокляев