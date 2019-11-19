Соперником Пакьяо станет или Майки или Дэнни Гарсия

Менеджер чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо Шон Гиббонс рассказал о возможных соперниках филиппинца на следующий поединок.
«Ещё ничего не определено, но соперником будет или Майки или Дэнни Гарсия», — приводит слова функционера BoxingScene.
Не так давно Мэнни заявил, что готов выйти на следующий бой в марте или апреле 2020 года, когда он будет не обременён работой в сенате Филиппин. Предыдущую встречу Пакьяо провёл в июле 2019 года, когда победил Кита Турмана.
Что касается потенциальных соперников боксёра, то Майки Гарсия в минувшем бою также бился за пояс в полусреднем весе и проиграл Эрролу Спенсу. Что касается Дэнни Гарсии, то он последний раз появлялся в ринге в апреле 2019 года, когда нокаутировал Эдриана Гранадоса. Напомним, что Гарсии не являются родственниками и оба в прошлом были чемпионам мира.
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