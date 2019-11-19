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Нурмагомедов: я не провожу конкурс, не отправляйте деньги мошенникам

Нурмагомедов: я не провожу конкурс, не отправляйте деньги мошенникам
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов предостерёг своих подписчиков в «Инстаграме». Спортсмен заявил, что не проводит никаких конкурсов, и призвал болельщиков не отправлять деньги мошенникам.

«У меня директ разрывается вопросами про какой-то конкурс, я не провожу никакой конкурс, пожалуйста, не отправляйте свои деньги мошенникам. И передайте это другим», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в «Инстаграме».

Хабиб Нурмагомедов предыдущий поединок провёл в сентябре 2019 года, когда досрочно победил Дастина Порье. Ожидается, что следующий бой россиянина состоится весной 2020 года. Соперником Хабиба должен стать бывший временный чемпион организации Тони Фергюсон.

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