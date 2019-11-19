Макгрегор потерял ещё две позиции в рейтинге Pound-for-Pound

В UFC опубликовали свежие рейтинги всех весовых категорий, а также рейтинг лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории, более известный как Pound-for-Pound.

В последнем произошли два изменения. Экс-чемпион организации Конор Макгрегор потерял ещё две позиции и опустился уже на четырнадцатое место, таким образом, ирландец близок к вылету из P4P. Роберт Уиттакер поднялся на тринадцатую позицию.

Что касается весовых категорий, то в рейтинг среднего дивизиона вернулся Андерсон Силва и теперь занимает пятнадцатую позицию. В полутяжёлом весе отмечается прогресс Никиты Крылова, поднявшегося на четырнадцатое место. Россиянка Яна Куницкая также поднялась на одну строчку и теперь занимает седьмое место в легчайшем дивизионе.