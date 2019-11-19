Мейвезер назвал бокс безжалостным спортом и заявил, что не намерен возвращаться

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что не собирается возвращаться в бокс ради серьёзных поединков. Вместе с тем американец подтвердил, что не исключает появления на ринге ради выставочных боёв.

«Меня призывают вернуться, но здоровье прежде всего. Бокс — очень и очень безжалостный спорт. За последние годы несколько боксёров погибло на ринге. Нужно знать, когда вешать перчатки на гвоздь. У меня была великая карьера.

Но я до сих пор путешествую и провожу выставочные бои. Могу зарабатывать на этом от $ 10 до $ 30 млн. Думаю, так я могу заработать больше, чем подавляющая часть нынешних боксёров", — приводит слова Мейвезера BoxingScene.

Флойд Мейвезер на профессиональном ринге провёл 50 поединков, победив во всех из них. При этом внесение последнего поединка в профессиональный рекорд Флойда до сих пор вызывает споры. Тогда он встретился с бойцом UFC Конором Макгрегором, для которого тот бой был дебютным в боксе.