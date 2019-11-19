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Суд по делу Ковалёва перенесён на 6 января 2020 года

Суд по делу Ковалёва перенесён на 6 января 2020 года
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв по-прежнему находится под следствием за инцидент, произошедший летом минувшего года в штате Калифорния, США. Ожидалось, что он предстанет перед судом 25 ноября, однако дата слушания перенесена на 6 января 2020 года, сообщает BoxingScene.

Напомним, некая Джейми Фронтц обвинила россиянина в нападении и нанесении телесных повреждений. По её словам, Ковалёв пытался ухаживать за ней на одной из вечеринок. Девушка отказала боксёру, тогда тот, не желая принимать отрицательный ответ, пошёл за ней и, по утверждению Фронтц, избил её. В частности, истец заявила о переломе носа, сотрясении мозга и смещении позвоночного диска.

Фронтц требует от Ковалёва компенсации в размере $ 8 млн. Сергей вины не признаёт. Отметим, что, невзирая на уголовное дела, россиянин не ограничен в передвижении, в том числе на территории США. В случае обвинительного приговора боксёру грозит 4 года тюремного заключения.

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