Минеев заявил о желании подраться с Нейтом Диазом или Масвидалем

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, как продвигаются переговоры о повторном поединке с Магомедом Исмаиловым, а также изъявил желание подраться с топ-бойцами UFC — Нейтом Диазом или Хорхе Масвидалем.
«Мы планируем провести второй бой с Магой Исмаиловым в конце следующего года. Пока идут разговоры именно об этом. Главное, чтобы с его стороны всё было в порядке. Мага может преподнести сюрпризы. Первый бой с Исмаиловым получился равным, без серьёзного перевеса в чью-то сторону. Но я-то был травмирован. В общем, нужно дать болельщикам то, что они хотят.
А так, я бы хотел подписать контракт с UFC и там продолжить свой путь. Там в 77 кг. есть хорошие соперники. Мне хочется подраться с Нейтом Диазом. Это весёлый парень. Плюс есть Хорхе Масвидаль", — приводит слова Минеева Р-Спорт.
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