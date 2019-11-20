Мейвезер в будущем может создать промоушен в ММА

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что в будущем он может создать бизнес и сфере смешанных единоборств.
«Мы придали смешанным единоборствам импульс. В конечном итоге, я построю свой бренд в ММА, но на сегодняшний день я погружён в бокс и бокс для меня всегда будет на первом месте. Моя карьера прошла прекрасно и я доволен тем, как всё сложилось», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.
В 2017 году Мейвезер провёл поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором, но та встреча прошла по правилам бокса. Также Флойд несколько раз заявлял о желании провести бой с Хабибом Нурмагомедовым. На данный момент у американца есть промоутерская компания в сфере бокса. Наиболее ценным её активом считается чемпион мира во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис.
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