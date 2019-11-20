В Forbes составили рейтинг заработков россиян в «Инстаграме». Хабиб на 7-м месте

В российской версии издания Forbes изучили, кто больше всего зарабатывает на рекламе в российском «Инстаграме», и составили рейтинг заработков.

В список попал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории. Заработок Нурмагомедова, занявшего седьмое место в рейтинге, оценили в $ 0,57 млн.

На третьей строчке рейтинга расположилась Ольга Бузова, которая лидировала в российском сегменте «Инстаграма» по количеству подписчиков, пока её не обошёл Нурмагомедов. Её доходы — $ 0,86 млн.

Лидером рейтинга стала Ксения Собчак, чей заработок оценивается в $ 1,6 млн.

31-летний Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед.

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