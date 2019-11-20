Латвийский боец UFC рассказал, как его дед победил немца на войне

Латвийский боец смешанного стиля Михаил Циркунов, выступающий в UFC в полутяжёлой весовой категории, рассказал историю времён Второй мировой войны, о которой поведал ему дед.
«Он был участником Второй мировой войны, рассказывал, как на войне он вступил в рукопашный бой с немцем, оружия у них уже не было, они сцепились, и было понятно, что дерутся насмерть. Немец уже едва ли не забил его, но дедушка вцепился зубами в шею и буквально оторвал кусок у своего оппонента. Немец начал истекать кровью — дедушка победил его.
Только он мне рассказывал это не для того, чтобы рассказать подробность про шею, а объяснял, что если дерёшься, то нужно всегда драться до последнего, до своей победы.
При этом он был художником, потом работал инженером, занимался моделированием. И, когда был на фронте, он рисовал картины с войны, у него были выставки. Я о нём вспоминаю с очень большой теплотой», — цитирует Циркунова «Матч ТВ».
32-летний Циркунов провёл 20 боёв в MMA, одержав 15 побед и потерпев 5 поражений.
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