В ESPN подшутили над Фьюри, который сказал, что не влезет в машину Формулы-1
В «Твиттере» опубликовали забавную картинку, отсылающую к ответу Тайсона Фьюри, бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе, на вопрос о его габаритах. Фьюри, который недавно попробовал свои силы в рестлинге, спросили, какими ещё видами спорта ему было бы интересно заняться.
«Ну, я слишком большой для Формулы-1. Я интересуюсь только контактными видами спорта», — ответил боксёр.
«Сделайте машины больше, сделайте что угодно, лишь бы это случилось!» — сказано в сообщении ESPN в «Твиттере», к которому прикрепили забавную картинку.
Если у вас не отображается картинка, её можно посмотреть в официальном «твиттере» ESPN UK.
На счету 31-летнего Фьюри 30 боёв в профессиональном боксе: 29 побед (в том числе 20 нокаутом) и одна ничья.
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