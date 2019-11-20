Уайлдер и Ортис провели дуэль взглядов. Видео

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и соискатель титула кубинец Луис Ортис провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.
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Уайлдер владеет поясом WBC с января 2015 года. После победы над Бермейном Стиверном он провёл девять успешных защит титула.
34-летний Уайлдер провёл 42 поединка в профессиональном боксе, в которых одержал 41 победу (в том числе 40 нокаутом), а ещё один бой свёл вничью — с британцем Тайсоном Фьюри в декабре 2018 года.
На счету 40-летнего Ортиса 34 боя, в которых он одержал 31 победу (в том числе 26 нокаутом) и потерпел одно поражение, а ещё два поединка были признаны несостоявшимся.
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