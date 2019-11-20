Ломаченко — о поражении Гвоздика: это не Бетербиев победил, это Саша проиграл

Чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA Super, WBO и WBC Василий Ломаченко поделился мыслями о недавнем титульном поединке в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Александром Гвоздиком, по результатам которого последний потерял титул по версии WBC и потерпел первое поражение в карьере.
«Впечатления от боя не очень положительные, потому что все ожидали другого. Все приехали болеть за Саню, нам без разницы, выиграл он или проиграл, мы всегда будем рядом с ним и будем поддерживать его, но я ждал другого результата, но это бокс, кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Кто-то готов лучше, кто-то — хуже. Вопрос, скорее всего, к Саше и его команде. Здесь не Бетербиев победил, а Саша проиграл. Гвоздик может больше. Если бы он держался в таком темпе все 12 раундов, он бы выиграл. Но был яркий недочёт — физические кондиции», — рассказал Ломаченко в интервью, размещённом на его YouTube-канале.
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