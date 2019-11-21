Уайлдер: всегда хочу покидать ринг с победой нокаутом

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер признался, что победа над соперником нокаутом является для него важной целью. По словам американца, ему не хочется покидать ринг с обычной победой по очкам.

«Победа есть победа, и не так уж и важно, красивая она, некрасивая или что-то между этим. Но я никогда не хотел покидать ринг без того. чтобы победить нокаутом. Я играю по таким правилам, боксёрская индустрия должна быть с нокаутами. Я хочу сказать громко и ясно, чтобы ни у кого не возникло недопонимания. Я боксёр, который гоняется за досрочными победами. Именно это планирую сделать с Ортисом — нокаутировать. План достаточно прост», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Следующий поединок Уайлдер проведёт ранним утром 24 ноября мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Деонтей Уайлдер — Луис Ортис.