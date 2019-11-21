Уайлдер: всегда хочу покидать ринг с победой нокаутом

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер признался, что победа над соперником нокаутом является для него важной целью. По словам американца, ему не хочется покидать ринг с обычной победой по очкам.
«Победа есть победа, и не так уж и важно, красивая она, некрасивая или что-то между этим. Но я никогда не хотел покидать ринг без того. чтобы победить нокаутом. Я играю по таким правилам, боксёрская индустрия должна быть с нокаутами. Я хочу сказать громко и ясно, чтобы ни у кого не возникло недопонимания. Я боксёр, который гоняется за досрочными победами. Именно это планирую сделать с Ортисом — нокаутировать. План достаточно прост», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
Следующий поединок Уайлдер проведёт ранним утром 24 ноября мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Деонтей Уайлдер — Луис Ортис.
- 21 ноября 2019
-
00:59
- 20 ноября 2019
-
23:15
-
22:45
-
21:41
-
20:22
-
19:28
-
18:25
-
17:23
-
16:31
-
15:54
-
14:27
-
13:45
-
12:41
-
11:55
-
10:57
-
10:07
-
09:27
-
00:34
-
00:21
-
00:13
- 19 ноября 2019
-
23:34
-
22:59
-
21:57
-
20:49
-
19:43
-
19:19
-
18:16
-
17:48
-
16:05
-
15:58
-
15:08
-
14:19
-
13:32
-
12:04
-
11:33