Кремлёв объявил о призовом фонде боя Емельяненко — Кокляев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, что в поединке с участием бойца MMA Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева предусмотрен призовой фонд. Емельяненко и Кокляев сразятся на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября, причём бой пройдёт по правилам бокса.
«Мы санкционировали бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева. Также Федерация бокса России создаст призовой фонд для этого поединка, подробности пока в секрете. Могу сказать, что награждены будут оба участника, но, естественно, в разных пропорциях: победитель получит больше.
Я положительно отношусь к этому поединку, точнее, к тому, что люди из разных видов спорта переходят в бокс. Я хочу пожелать и Александру, и Михаилу успехов. Пусть победит сильнейший», — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.
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