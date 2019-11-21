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Нурмагомедов объяснил, почему отказывает Макгрегору в реванше

Нурмагомедов объяснил, почему отказывает Макгрегор
Нурмагомедов объяснил, почему отказывает Макгрегору в реванше
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, рассказал, почему не соглашается на матч-реванш с Конором Макгрегором, бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях. Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке в октябре 2018 года.

«Во-первых, он должен заслужить это. Прошло три года с момента последней его победы, пошёл четвёртый. А мне, чтобы заслужить право побороться за титул, пришлось одержать 10 побед подряд в UFC, не говоря уже о тех 16 победах вне организации.

Я заслужил это право не словами, а действиями. Вот в чём между нами разница», — цитирует Нурмагомедова RT.

Макгрегор, после того как уступил Нурмагомедову, не выходил в октагон.

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