Нурмагомедов объяснил, почему отказывает Макгрегору в реванше
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, рассказал, почему не соглашается на матч-реванш с Конором Макгрегором, бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях. Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке в октябре 2018 года.
«Во-первых, он должен заслужить это. Прошло три года с момента последней его победы, пошёл четвёртый. А мне, чтобы заслужить право побороться за титул, пришлось одержать 10 побед подряд в UFC, не говоря уже о тех 16 победах вне организации.
Я заслужил это право не словами, а действиями. Вот в чём между нами разница», — цитирует Нурмагомедова RT.
Макгрегор, после того как уступил Нурмагомедову, не выходил в октагон.
Хабиб назвал Макгрегора идиотом и объяснил, почему не реагирует на оскорбления
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