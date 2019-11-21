Холифилд не понял, зачем Уайлдер согласился на реванш с Ортисом

Знаменитый боксёр Эвандер Холифилд, по его словам, не понимает, зачем чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер согласился ещё раз выйти на ринг с кубинцем Луисом Ортисом. 34-летний Уайлдер, на счету которого 41 победа (в том числе 40 нокаутом) в 42 поединках в профессиональном боксе, победил Ортиса техническим нокаутом в марте 2018 года.

«Не знаю, зачем Уайлдер это сделал. С этим парнем никто не хотел драться, никто не соглашался выходить с ним на ринг. Уайлдер победил Ортиса, после этого нужно было двигаться вперёд. Зачем он дал ещё один шанс Ортису?» — приводит слова Холифилда BoxingScene.

На счету 40-летнего Ортиса 34 боя, в которых он одержал 31 победу (в том числе 26 нокаутом) и потерпел одно поражение, а ещё два поединка были признаны несостоявшимися.