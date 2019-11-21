Российский бывший боец UFC признался в употреблении допинга

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков, ранее выступавший в UFC, признался, что употребляет запрещённые вещества.

Смоляков рассказал, что, согласившись на бой с Максимом Новосёловым, выдвинул условие, что перед поединком не должно быть допинг-контроля. Поединок бойцов должен был состояться в октябре, но 46-летний Новосёлов отказался от схватки.

«Я пользуюсь допингом. Мне нужно быстрое восстановление, я хочу избежать травм», — рассказал Смоляков в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.

Боец добавил, что в UFC его ловили на употреблении запрещённых препаратов, в частности на приёме гонадотропина.

На счету 37-летнего Смолякова 12 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 9 побед.