Российский бывший боец UFC признался в употреблении допинга
Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков, ранее выступавший в UFC, признался, что употребляет запрещённые вещества.
Смоляков рассказал, что, согласившись на бой с Максимом Новосёловым, выдвинул условие, что перед поединком не должно быть допинг-контроля. Поединок бойцов должен был состояться в октябре, но 46-летний Новосёлов отказался от схватки.
«Я пользуюсь допингом. Мне нужно быстрое восстановление, я хочу избежать травм», — рассказал Смоляков в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.
Боец добавил, что в UFC его ловили на употреблении запрещённых препаратов, в частности на приёме гонадотропина.
На счету 37-летнего Смолякова 12 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 9 побед.
Отсидевший боец Новосёлов подерётся перед боем Емельяненко — Кокляев
- 21 ноября 2019
-
17:40
-
16:32
-
16:07
-
15:06
-
14:03
-
13:16
-
12:02
-
11:06
-
10:02
-
09:12
-
00:59
- 20 ноября 2019
-
23:15
-
22:45
-
21:41
-
20:22
-
19:28
-
18:25
-
17:23
-
16:31
-
15:54
-
14:27
-
13:45
-
12:41
-
11:55
-
10:57
-
10:07
-
09:27
-
00:34
-
00:21
-
00:13
- 19 ноября 2019
-
23:34
-
22:59
-
21:57
-
20:49
-
19:43
Партнерский контент