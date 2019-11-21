Макгрегор показал, как меняется его тело при смене весовой категории

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как меняется его тело при переходе в другую весовую категорию. Коллаж из трёх фотографий (в полулёгком, лёгком и полусреднем весе) Макгрегор опубликовал в своём твиттер-аккаунте.



«145. 155. 170», — написал Макгрегор, что соответствует весу в фунтах в этих весовых категориях.

Ранее Макгрегор заявлял, что он готов встретиться с Дональдом Серроне или Хорхе Масвидалем в полусреднем весе. Возвращение Макгрегора в октагон ожидается в январе 2020 года.



Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, защитившему чемпионский титул UFC в лёгком весе.



На счету 31-летнего Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения (в том числе 9-2 в UFC).