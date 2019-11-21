Шевченко встретится с Чукагян 8 февраля 2020 года
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко вернётся в октагон 8 февраля 2020, сообщает MMAJunkie. Соперницей Шевченко станет американская спортсменка Кэтлин Чукагян.
Валентина Шевченко в последний раз выходила в октагон в августе 2019 года, одержав победу над американкой Лиз Кармуш. Этот бой стал второй защитой титула для спортсменки из Киргизии. Всего Шевченко провела в своей карьере 21 бой, одержав 18 побед и трижды потерпев поражение.
Кэтлин Чукагян провела в профессиональной карьере 15 поединков, в которых одержала 13 побед. Чукагян идёт на серии из двух побед. Последний её поединок на данный момент датирован ноябрём 2019 года, когда она победила единогласным решением судей Дженнифер Майю.
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