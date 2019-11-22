Нурмагомедов: если бы не спорт, продавал бы огурцы, помидоры, малину

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что, если бы ему не удалось реализовать себя в спорте, он бы занялся продажей овощей и фруктов.

«У нас в селении сейчас хороший бизнес — парники. Люди выращивают малину, огурцы и продают, на это и живут. Если бы спортом не занимался, делал бы какой-то бизнес — огурцы, помидоры, фрукты, малину бы продавал», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов — один из лучших бойцов в истории UFC. В американском промоушене он провёл 12 поединков, победив во всех из них. Всего в ММА он провёл 28 боёв и выиграл все из них. На данный момент Нурмагомедов занимает второе место в рейтинге UFC среди лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории. Ожидается, что следующий бой Хабиб проведёт весной 2020 года, а его соперником станет Тони Фергюсон.