Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер намекнул на возобновление спортивной карьеры.

В своём «инстаграме» Мейвезер опубликовал совместную фотографию с Дэном Уайтом, где отметил, что они снова работают вместе, чтобы сделать грандиозное событие в 2020 году.

После этого Мейвезер опубликовал своё фото, которое подписал следующим образом: «Выхожу с пенсии в 2020 году».

Запись можно посмотреть в официальном «инстаграме» Флойда Мейвезера.

В 2017 году Мейвезер провёл поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором, но та встреча прошла по правилам бокса. Также Флойд несколько раз заявлял о желании провести бой с Хабибом Нурмагомедовым. На данный момент у американца есть промоутерская компания в сфере бокса.