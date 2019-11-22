Мейвезер намекнул на возобновление спортивной карьеры
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер намекнул на возобновление спортивной карьеры.
В своём «инстаграме» Мейвезер опубликовал совместную фотографию с Дэном Уайтом, где отметил, что они снова работают вместе, чтобы сделать грандиозное событие в 2020 году.
После этого Мейвезер опубликовал своё фото, которое подписал следующим образом: «Выхожу с пенсии в 2020 году».
Запись можно посмотреть в официальном «инстаграме» Флойда Мейвезера.
В 2017 году Мейвезер провёл поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором, но та встреча прошла по правилам бокса. Также Флойд несколько раз заявлял о желании провести бой с Хабибом Нурмагомедовым. На данный момент у американца есть промоутерская компания в сфере бокса.
Мейвезер назвал бокс безжалостным спортом и заявил, что не намерен возвращаться
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