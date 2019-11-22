Отец Хабиба рассказал, что надо сделать для организации боя сына с Мейвезером

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, объяснил, что нужно сделать, чтобы организовать бой сына с непобеждённым американским боксёром Флойдом Мейвезером.

Ранее Мейвезер объявил, что возобновляет карьеру, однако не стал делиться подробностями.

«Для этого нам нужен полугодовой сбор с командой Василия Ломаченко (украинский боксёр, действующий чемпион мира в лёгкой весовой категории по версиям WBA (Super), WBC (Franchise) и WBO. — Прим. «Чемпионата»). Мы с ними общаемся, так что посмотрим», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед.