Хабиб еле пробрался сквозь толпу фанатов в аэропорту Ташкента. Видео

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, посетил столицу Узбекистана Ташкент, где встретился с болельщиками. Нурмагомедова уже в аэропорту атаковали болельщики, и он с большим трудом выбрался из толпы.

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31-летний Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед. Предполагается, что следующим соперником российского бойца станет американец Тони Фергюсон, бой с которым может состояться весной 2020 года.

Ранее Хабиб объяснил, почему игнорирует оскорбления Конора Макгрегора, а его отец рассказал, что нужно сделать для организации боксёрского поединка сына с Флойдом Мейвезером.