Президент UFC отреагировал на намёк Мейвезера на возвращение в спорт
Президент UFC Дэна Уайт репостнул в своём «инстаграме» сообщение непобеждённого американского боксёра Флойда Мейвезера, который намекнул на возобновление спортивной карьеры. Пока, однако, не совсем ясно, что именно имел в виду Мейвезер: то ли возможное выступление в октагоне, то ли просто начало промоутерской деятельности в боксе.
В 2017 году Мейвезер провёл поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором, но та встреча прошла по правилам бокса. Также Флойд несколько раз заявлял о желании провести бой с Хабибом Нурмагомедовым. В настоящий момент у американца есть промоутерская компания в сфере бокса.
Ранее Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба, рассказал, что нужно сделать, чтобы организовать бой сына с Мейвезером.
Отец Хабиба рассказал, что надо сделать для организации боя сына с Мейвезером
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