Нурмагомедов попросил Махачева постараться подхватить его пояс UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, выразил надежду, что следующим чемпионом организации в соответствующей категории станет Ислам Махачев, который входит в его команду. Махачев занимает 15-е место в рейтинге бойцов UFC лёгкого веса.

«Когда я должен буду уходить, он должен прийти. Главное, чтобы мне долго не пришлось ждать, ведь я не могу вечно быть чемпионом.

В феврале у Ислама будет бой, потом ему нужно будет выиграть ещё два поединка. И через полтора-два года Ислам должен прийти и забрать титул. Это будет беспрецедентный случай, когда у одного тренера чемпион уходит и сразу же новый приходит», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Тренером бойцов является Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба.

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