Скандальный боец MMA Дацик оценил оскорбления Макгрегора в адрес Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, который провёл несколько лет в местах лишения свободы, прокомментировал высказывания Конора Макгрегора, который на пресс-конференции в Москве в октябре не удержался от обидных слов в адрес представителей Дагестана и лично Хабиба Нурмагомедова.

«Я понимаю, что делает Конор. Он хочет продвинуть реванш. Он вызывает Хабиба, задевая его нацию, так как Хабиб олицетворяет свою нацию. И Макгрегор рассчитывает, что Хабиб согласится с ним драться, чтобы ответить за своих», — цитирует Дацика Sport24.

По мнению Дацика, Нурмагомедов вновь победит Макгрегора, если сторонам удастся договориться о реванше. В октябре 2018 года Хабиб победил Конора, применив болевой приём в четвёртом раунде.

«Если вызов сработает, Конор опять получит. Конор пиарится, пытается раскрутить реванш с Хабибом. А смысла нет. Конор мог бы взять реванш против Хабиба, если бы вызвал его на бой по боксу. Там у него есть шанс, так как руки поставлены», — добавил он.

Нурмагомедов объяснил, почему отказывает Макгрегору в реванше