Олейник узнал имя следующего соперника в UFC

Российский боец UFC в тяжёлом весе Алексей Олейник узнал имя своего следующего соперника, сообщает MMAJunkie. Олейник встретится с американцем Морисом Грином на турнире UFC 246, который предположительно состоится 18 января 2020 года.



Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявлял, что датой его возвращения в октагон будет именно 18 января, так что если ирландец не откажется от своих слов, то Олейник, вероятно, выступит в андеркарде у одного из самых звёздных бойцов лиги.



2019 год для 42-летнего Олейника прошёл неудачно. В апреле он досрочно проиграл Алистару Овериму, а спустя три месяца менее чем за 20 секунд уступил Уолту Харрису.



Грин в ММА провёл 10 поединков, в которых одержал семь побед и трижды потерпел поражение.