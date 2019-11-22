«Мне по барабану, кто и как понял». Дацик объяснил, почему назвал Хабиба дрыщом

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, который провёл несколько лет в местах лишения свободы, прокомментировал свои слова о Хабибе Нурмагомедове. Ранее Дацик назвал российского чемпиона UFC «дрыщом».



«Я нигде и никогда не извиняюсь. Просто тем идиотам, которые к спорту отношения не имеют, я хотел объяснить, что такое дрыщ. Все спортсмены так называют лёгкую весовую. А про супертяжа могут сказать: «О, жиртрест пошёл». Это нормальная тема. Какое тут оскорбление? Значит, я супертяж. Чем тяжелее категория, тем она почётнее. Мне по барабану, кто и как понял. В спорте все друг друга уважают. Бывают, конечно, закуси между отдельными спортсменами, как в нашем случае с Емельяненко. Но по факту все друг друга уважают, пока не переходят на личности. Независимо от того, кому там нравится или не нравится стиль.



Кстати, в бою Хабиба с Макгрегором была веселуха. Где он выскочил за ринг и люлей дал оленям. Порадовало. Нечего всяким чепушилам болтать. Сидели там за клеткой. Я бы на его месте еще половину бы поронял. Молодец, что вылетел», — приводит слова Дацика Sport24.