Уайлдер: Фьюри выглядит как клоун
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер поделился мыслями о будущем бое с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.
«Я не волнуюсь по поводу Тайсона Фьюри. Когда мы проведём поединок в феврале я его нокаутирую, даже если рефери специально начнёт считать до десяти медленно. Он будет лежать и любоваться светом прожекторов. Его тут нкто не знает. Посмотрите, как он вынужден продавать билеты на бои, наряжаясь, как Аполло Крид. Он выглядит как клоун и люди просто смеются над ним», — приводит слова Деонтея Уайлдера BoxingScene.
В следующем поединке Уайлдер встретится с кубинцем Луисом Ортисом. Поединок состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.
Чемпион даст реванш своему самому опасному сопернику. Уайлдер — Ортис 2. LIVE
Кинг-Конг — единственный, кто чуть не вырубил Бронзового Бомбардировщика. 23 ноября у Луиса появится ещё одна возможность сделать это.
- 23 ноября 2019
-
00:40
- 22 ноября 2019
-
23:49
-
23:08
-
21:59
-
20:43
-
19:35
-
18:43
-
17:47
-
16:05
-
15:40
-
14:32
-
13:10
-
12:50
-
11:31
-
10:25
-
10:01
-
09:32
-
08:55
-
00:42
-
00:06
- 21 ноября 2019
-
23:47
-
23:15
-
22:58
-
22:28
-
21:45
-
20:29
-
19:44
-
19:01
-
17:40
-
16:32
-
16:07
-
15:06
-
14:03
-
13:16
-
12:02
Партнерский контент