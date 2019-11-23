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Уайлдер: Фьюри выглядит как клоун

Уайлдер: Фьюри выглядит как клоун
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер поделился мыслями о будущем бое с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«Я не волнуюсь по поводу Тайсона Фьюри. Когда мы проведём поединок в феврале я его нокаутирую, даже если рефери специально начнёт считать до десяти медленно. Он будет лежать и любоваться светом прожекторов. Его тут нкто не знает. Посмотрите, как он вынужден продавать билеты на бои, наряжаясь, как Аполло Крид. Он выглядит как клоун и люди просто смеются над ним», — приводит слова Деонтея Уайлдера BoxingScene.

В следующем поединке Уайлдер встретится с кубинцем Луисом Ортисом. Поединок состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.

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