Джонс встретится с Рейесом 8 февраля 2020 года
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс вернётся в октагон 8 февраля 2020 года, сообщает MMAFighting. Джонс встретится с непобеждённым бойцом Домиником Рейесом. Ранее Джонс сообщил, что он согласился на этот поединок.
Доминик Рейес дебютировал в UFC в июне 2017 года и с тех пор в шести поединках в UFC одержал шесть побед (четыре — досрочно). Общий рекорд Рейеса в ММА — 12-0.
Джон Джонс в 27 поединках одержал 25 побед, один раз проиграл, и один бой был признан несостоявшимся.
В соглавном событии турнира 8 февраля пройдёт ещё один титульный поединок — чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретится с американской спортсменкой Кэтлин Чукагян. Турнир должен стать 247-м номерным в истории UFC.
- 23 ноября 2019
-
08:52
-
08:06
-
00:40
- 22 ноября 2019
-
23:49
-
23:08
-
21:59
-
20:43
-
19:35
-
18:43
-
17:47
-
16:05
-
15:40
-
14:32
-
13:10
-
12:50
-
11:31
-
10:25
-
10:01
-
09:32
-
08:55
-
00:42
-
00:06
- 21 ноября 2019
-
23:47
-
23:15
-
22:58
-
22:28
-
21:45
-
20:29
-
19:44
-
19:01
-
17:40
-
16:32
-
16:07
-
15:06
-
14:03
Партнерский контент