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Джонс встретится с Рейесом 8 февраля 2020 года

Джонс встретится с Рейесом 8 февраля 2020 года
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс вернётся в октагон 8 февраля 2020 года, сообщает MMAFighting. Джонс встретится с непобеждённым бойцом Домиником Рейесом. Ранее Джонс сообщил, что он согласился на этот поединок.

Доминик Рейес дебютировал в UFC в июне 2017 года и с тех пор в шести поединках в UFC одержал шесть побед (четыре — досрочно). Общий рекорд Рейеса в ММА — 12-0.

Джон Джонс в 27 поединках одержал 25 побед, один раз проиграл, и один бой был признан несостоявшимся.

В соглавном событии турнира 8 февраля пройдёт ещё один титульный поединок — чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретится с американской спортсменкой Кэтлин Чукагян. Турнир должен стать 247-м номерным в истории UFC.

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