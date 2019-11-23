Джонс встретится с Рейесом 8 февраля 2020 года

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс вернётся в октагон 8 февраля 2020 года, сообщает MMAFighting. Джонс встретится с непобеждённым бойцом Домиником Рейесом. Ранее Джонс сообщил, что он согласился на этот поединок.



Доминик Рейес дебютировал в UFC в июне 2017 года и с тех пор в шести поединках в UFC одержал шесть побед (четыре — досрочно). Общий рекорд Рейеса в ММА — 12-0.



Джон Джонс в 27 поединках одержал 25 побед, один раз проиграл, и один бой был признан несостоявшимся.



В соглавном событии турнира 8 февраля пройдёт ещё один титульный поединок — чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретится с американской спортсменкой Кэтлин Чукагян. Турнир должен стать 247-м номерным в истории UFC.