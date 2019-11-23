Фьюри: победа над Кличко — мой Эверест в боксе
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри вспомнил победу над украинцем Владимиром Кличко. По словам Фьюри, эта победа стала его Эверестом.
«Когда завоевал титул чемпиона в супертяжёлом весе, люди пытались найти оправдания Владимиру Кличко. Не хочу хвастаться, но это была отличная ночь. Я победил великого чемпиона, и это был мой Эверест в боксе. Я смог победить действующего чемпиона мира, который правил бал в супертяжах на протяжении 11 лет в его собственном городе», — приводит слова Тайсона Фьюри talkSport.
Для Владимира Кличко это поражение стало четвёртым в 67 поединках. Фьюри одержал 25-ю победу в карьере. Бой между Фьюри и Кличко состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе.
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