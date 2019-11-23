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Джошуа: в проигрыше нет ничего постыдного

Джошуа: в проигрыше нет ничего постыдного
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа рассказал, как приходил в себя после поражения от Энди Руиса.

«Приходил в себя после поражения примерно три недели. Отсыпался и думал о поражении. Но всё в полном порядке. Меня окружают только достойные люди, которые рядом с того момента, как я пришёл в бокс. Они знают меня. Несмотря на поражение, я думал об этом, только когда ложился спать или отдыхал.

Странно сказать, но поражение стало облегчением. У меня сильный характер. Я всегда ищу плюсы и возможности. И не прячусь от обстоятельств. Можно собрать стадион, и я расскажу людям о тех поражениях, которыми горжусь. В проигрыше нет ничего постыдного», — приводит слова Энтони Джошуа Sky Sports.

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