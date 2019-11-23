Макгрегор рассказал, с кем готов встретиться в 2020 году

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что готов встретиться с любым бойцом из списка ESPN, в который вошли Хорхе Масвидаль, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон, Нейт Диаз, Ник Диаз, Камару Усман и Колби Ковингтон.



«Встречусь с любым из этого списка», — написал Конор Макгрегор, прокомментировав запись ESPN о возможном следующем сопернике Макгрегора.

Ранее Макгрегор заявлял, что готов встретиться с Дональдом Серроне или Хорхе Масвидалем в полусреднем весе. Возвращение Макгрегора в октагон ожидается в январе 2020 года.



Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018-го, после того как в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, защитившему чемпионский титул UFC в лёгком весе.



На счету 31-летнего Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения (в том числе 9-2 в UFC).