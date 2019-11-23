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Тренер Нурмагомедова: когда Абдулманап в углу, Хабиб меня не слушает

Тренер Нурмагомедова: когда Абдулманап в углу, Хабиб меня не слушает
Бокс/ММА / ММА 0

Американский тренер Хабиба Нурмагомедова и ведущий специалист известного зала АКА Хавьер Мендес рассказал, при каких обстоятельствах россиянин не слушает его советов.

«Когда отец в углу, Хабиб меня не слушает. Он всегда действует по плану отца, и это хорошо. Очень горжусь и рад, что с нами всегда есть специалист такого высокого уровня», — приводит слова Мендеса ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в лёгком весе. За профессиональную карьеру в смешанных единоборствах он провёл 28 поединков и победил во всех из них. Ожидается, что следующая встреча россиянина состоится весной 2020 года. Соперником Хабиба должен стать бывший временный чемпион в лёгкой весовой категории Тони Фергюсон.

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