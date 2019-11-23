Тренер Нурмагомедова: когда Абдулманап в углу, Хабиб меня не слушает
Американский тренер Хабиба Нурмагомедова и ведущий специалист известного зала АКА Хавьер Мендес рассказал, при каких обстоятельствах россиянин не слушает его советов.
«Когда отец в углу, Хабиб меня не слушает. Он всегда действует по плану отца, и это хорошо. Очень горжусь и рад, что с нами всегда есть специалист такого высокого уровня», — приводит слова Мендеса ТАСС.
Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в лёгком весе. За профессиональную карьеру в смешанных единоборствах он провёл 28 поединков и победил во всех из них. Ожидается, что следующая встреча россиянина состоится весной 2020 года. Соперником Хабиба должен стать бывший временный чемпион в лёгкой весовой категории Тони Фергюсон.
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