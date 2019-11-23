Леннокс Льюис: Уайлдер — номер один в супертяжёлом весе, Фьюри — второй

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис поделился мыслями о нынешней ситуации в хэвивейте. По словам британца, на сегодняшний день лучшим боксёром дивизиона должен называться чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер.

«Является ли Уайлдер первым номером супертяжёлого веса? Безусловно. Говорю так из-за минувшего поединка Тайсона Фьюри, когда он дрался с Отто Уаллином. Тот бой отобрал у Фьюри пару очков. Что касается Энди Руиса, ему ещё нужно многое доказать. Ему необходимо пройти второй поединок с Энтони Джошуа. Но, опять-таки, если попросите назвать первого и второго номера дивизиона, скажу, что это Уайлдер и Фьюри», — приводит слова Льюиса BoxingScene.

Деонтей Уайлдер следующий поединок проведёт ранним утром 24 ноября мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Деонтей Уайлдер — Луис Ортис.