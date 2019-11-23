А. Емельяненко: Шлеменко надо успокоиться, он грязно борется с алкоголем

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением об антиалкогольной кампании, которую пытается вести экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко. Последний критиковал Емельяненко за то, что тот себе позволяет употреблять спиртные напитки.

«Я не любитель пить, но обо мне сложилось такое впечатление. Если Емельяненко выпил, то об этом знает вся Россия. Сейчас я вообще с алкоголем завязал. Пару раз попробовал напиться и понял, что это не моё. Шлеменко надо немного успокоиться. Он как-то грязно борется с алкоголем», — рассказал Емельяненко в интервью, размещённом на канале Оксаны Кравцовой в YouTube.

Александр Емельяненко проведёт следующий поединок 29 ноября. В этот день он померится силами со стронгменом Михаилом Кокляевым. Встреча пройдёт по правилам бокса.